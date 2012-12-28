Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 13:20
Умерла народная артистка РФ Ирина Андрианова
Дата и место прощания с народной артисткой будут объявлены дополнительно.
«Утром 15 декабря после тяжелой болезни ушла из жизни народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова (19.10.1949 – 15.12.2025)», — написали в паблике театра.
«Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой. Низкий поклон! Вечная память!», — говорится в сообщении.
О дате и месте прощания с народной артисткой России будет сообщено дополнительно.
Как сообщается на сайте министерства культуры Тверской области, Андрианова родилась в городе Люберцы Московской области 19 октября 1949 года, окончила актерский факультет ГИТИС им. А.В. Луначарского (1971 год). Работала в Ульяновском и Таллинском драматических театрах (1971-1974 годы), с 1974 года — в Тверском театре драмы.
