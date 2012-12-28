Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
В районе Тракторного – большое отключение холодной воды
Общество
Это фиаско, братан! «Липецк» вёл в счете 4:0 и… проиграл
Спорт
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Читать все
В Ельце починили новогодний фонарь и разрушенные ветром остановки
Общество
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Липецкую карманницу поймали в Орловской области
Происшествия
Читать все
В России
22
8 минут назад

В РФ увеличат пособия по беременности и родам с 2026 года

В 2026 году пособие по беременности, а также родам, достигнет отметки в 125 тысяч рублей.

В 2026 году размер пособия по беременности и родам составит примерно 125 тысяч рублей, — заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сообщил депутат.

По его словам, при многоплодной беременности размер выплаты увеличится до примерно 172 тысяч рублей, — передает РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что С 1 февраля 2026 года в России произойдут значительные изменения в системе социальных гарантий и льгот для семей с детьми. Она отметила, что материнский капитал будет повышен на 6,8%, — пишут «Известия».
пособия
выплаты
дети
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить