Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
22
8 минут назад
В РФ увеличат пособия по беременности и родам с 2026 года
В 2026 году пособие по беременности, а также родам, достигнет отметки в 125 тысяч рублей.
«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сообщил депутат.
По его словам, при многоплодной беременности размер выплаты увеличится до примерно 172 тысяч рублей, — передает РИА Новости.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что С 1 февраля 2026 года в России произойдут значительные изменения в системе социальных гарантий и льгот для семей с детьми. Она отметила, что материнский капитал будет повышен на 6,8%, — пишут «Известия».
