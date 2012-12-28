Все новости
В России
49 минут назад

ФАС выявила сговор при поставке энергоресурсов для Камчатки на 18 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор на поставки каменного угля и дизельного топлива в Камчатском крае.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при поставке каменного угля и дизельного топлива в Камчатском крае на сумму свыше 18 миллиардов рублей, — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что служба признала АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис», АО «Каминжиниринг», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад», ООО «Энерготорг», а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции, — говорится в сообщении ведомства.

Служба установила, что реализация соглашения проходила по схеме «свой-чужой», что не позволяло добросовестным участникам выходить на рынок поставки каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций. Победителями закупок становились компании подконтрольные нескольким группам лиц, в частности группе лиц морского порта.

Одним из требований документации было наличие договора с портом или складом хранения на его территории. Заключение договоров проводилось исключительно с участниками антиконкурентного соглашения.

Общая сумма заключенных договоров составила свыше 18 млрд 389 млн рублей, что могло повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги.

Участникам антиконкурентного соглашения грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП.
Камчатка
энергоресурсы
сговор
