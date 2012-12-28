Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
28 минут назад
В Японии не останется ни одной панды впервые с 1973 года
После июньской передачи в Японии оставались только панды из Уэно.
«Панд-двойняшек из токийского зоопарка планируется вернуть в Китай в конце января, в результате чего в Японии впервые за полвека не останется ни одной панды», — передает RT со ссылкой на издание Kyodo.
Отмечается, что животные Сяо-Сяо и Лэй-Лэй жили в зоопарке Уэно с момента своего рождения в 2021 году в соответствии с двусторонним соглашением об аренде между Токио и Пекином.
«Перспективы Японии в обеспечении замены панд оказались под угрозой после того, как Такаити (премьер Японии) заявила в парламенте 7 ноября, что ситуация с Тайванем может стать для Японии «угрожающей выживанию» и привести к действиям со стороны вооружённых сил страны в поддержку Соединённых Штатов», — сообщает издание.
Ещё в ноябре сообщалось, что Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем.
