В России
40
34 минуты назад

Массовое убийство произошло на пляже в Сиднее

В Сиднее преступники 14 декабря открыли огонь по людям в районе пляжа Бонди в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 29 пострадали. Один из вооруженных преступников был застрелен, второму оказали медицинскую помощь. Третий злоумышленник сам сдался полиции.

Стрельба на праздновании Хануки на пляже в Сиднее стала чудовищной трагедией, Россия следит за новостями из Австралии. Об этом 14 декабря «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника — чудовищная трагедия <...> Терроризму не может быть никакого оправдания!» — сказала Захарова.

Она добавила, что посольство РФ в Канберре и генконсульство в Сиднее выясняют информацию о наличии граждан России среди пострадавших.
