34 минуты назад
Массовое убийство произошло на пляже в Сиднее
Стрельба на праздновании Хануки на пляже в Сиднее стала чудовищной трагедией, Россия следит за новостями из Австралии. Об этом 14 декабря «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника — чудовищная трагедия <...> Терроризму не может быть никакого оправдания!» — сказала Захарова.
Она добавила, что посольство РФ в Канберре и генконсульство в Сиднее выясняют информацию о наличии граждан России среди пострадавших.
