В России
74
сегодня, 19:33

Из-за пожара в аквапарке эвакуировали более 200 человек

Из-за пожара в аквапарке в Суздале были эвакуированы 210 человек. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Огонь охватил крышу комплекса «Суздаль-Аква», общая площадь которого составляет порядка 10 тыс. квадратных метров. Никакой информации о пострадавших не поступало.

На сайте Главного управления МЧС РФ по Владимирской области уточняется, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:20 (совпадает с мск). Предварительно, огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

«К ликвидации пожара привлекаются 13 единиц техники и 38 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.
