сегодня, 19:33
Из-за пожара в аквапарке эвакуировали более 200 человек
На сайте Главного управления МЧС РФ по Владимирской области уточняется, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:20 (совпадает с мск). Предварительно, огонь распространился на площади 150 квадратных метров.
«К ликвидации пожара привлекаются 13 единиц техники и 38 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.
