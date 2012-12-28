Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
23 цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции в Пензенской области
"РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия в Пензенской области. Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом", - говорится в сообщении.
На место происшествия отправились специалисты экологической лаборатории РЖД и "Экоспаса", распространение мазута локализовано на прилегающем к насыпи участке. Площадь загрязнения предварительно оценивается в 750 кв. м.
В РЖД добавили, что движение по станции Чаис приостановлению.
