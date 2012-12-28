Все новости
В России
46
21 минуту назад

Цех воронежского предприятия приостановил работу из-за падения обломков БПЛА

На одном из промышленных предприятий Воронежской области поврежден башенный кран и временно приостановлена работа цеха из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 13 декабря сообщил губернатор региона Александр Гусев, передает ТАСС.

«В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Там же из-за повреждения второстепенного оборудования временно приостановлена работа одного из цехов», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ведутся восстановительные работы.

По информации Гусева, прошедшей ночью силами ПВО над территорией области были уничтожены четыре беспилотника.
