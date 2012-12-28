Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
В России
46
21 минуту назад
Цех воронежского предприятия приостановил работу из-за падения обломков БПЛА
«В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Там же из-за повреждения второстепенного оборудования временно приостановлена работа одного из цехов», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ведутся восстановительные работы.
По информации Гусева, прошедшей ночью силами ПВО над территорией области были уничтожены четыре беспилотника.
0
0
0
0
0
Комментарии