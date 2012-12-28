Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
В регионах РФ задержали около 170 нелегальных оружейников
С октября по ноябрь 2025 года в 53 регионах России были задержаны около 170 человек, подозреваемых в незаконной оружейной деятельности.
В ведомстве отметили, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 169 жителей различных регионов, которых считают причастными к нелегальному обороту оружия, восстановлению боевых характеристик гражданских образцов в подпольных мастерских и их дальнейшему сбыту.
По данным спецслужбы, в октябре-ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, ДНР, ЛНР и ряде других регионов были проведены оперативные мероприятия и следственные действия по местам проживания предполагаемых нелегальных оружейников. В результате, как сообщили в ФСБ, из оборота изъяли 378 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, включая 9 пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета. Кроме того, изъятым числятся 94 мины различных типов, 7 артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 кг взрывчатки и свыше 223 тыс. патронов разных калибров.
Также в ЦОС отметили, что была прекращена работа 44 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.
