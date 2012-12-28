Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
сегодня, 14:46
Китай введет лицензирование экспорта стали с 2026 года
Производители будут обязаны получать разрешения для экспорта около 300 видов продукции.
С 1 января 2026 года производители будут обязаны получать разрешения для экспорта около 300 видов продукции, включая стальные заготовки, горячекатаный прокат и нержавеющую сталь.
Ожидается, что в 2025 году экспорт стали из Китая достигнет рекордного уровня. За период с января по ноябрь этот показатель увеличился на 6,7%, достигнув 170 млн тонн.
Рост экспорта частично компенсировал снижение внутреннего спроса, вызванное продолжающимся спадом на рынке недвижимости в Китае.
В то же время поток дешевой китайской стали спровоцировал введение торговых барьеров рядом зарубежных стран с целью поддержки местных производителей.
