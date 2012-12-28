Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Тамбовские «Атмановские кулачки» и фёдоровская керамика стали этнокультурным достоянием России
«62 заявки о внесении в Федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России рассмотрены в ноябре этого года на заседании экспертного совета. 58 заявок внесены в реестр. В список вошли разнообразные формы народного творчества: от песен и танцев до ремесел и устного народного творчества», — пишет издание.
Для включения в реестр объекты должны обладать исторической, культурной и научной ценностью, отражать уникальность культуры этнических групп, проживающих на территории России. При этом объект должен существовать не менее 40 лет, либо дата связанного с ним значимого события должна превышать этот срок.
