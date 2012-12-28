Все новости
В России
2 минуты назад

В правительстве готовят новые правила для российской торговли

В России может появиться своя национальная модель торговой деятельности. Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта «дорожной карты», разработанной по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. Документ включает 12 законодательных предложений, каждое из которых так или иначе регулирует сетевую и несетевую розницу,  сообщают «Известия».

«Разработка проекта, включая план мероприятий, обусловлена существенной трансформацией торговой отрасли. Так, в частности, появились и развиваются маркетплейсы; современные игроки стали использовать омниканальность (одновременное оперирование и в офлайн-, и онлайнпространстве); значительная часть торгового бизнеса стала «зрелой», в том числе малого бизнеса, ставшего, в отличие от ситуации 1990-х и 2000-х, вполне цивилизованным», — говорится в пояснительной записке к документу, которая есть у «Известий». 

Согласно ему, основная цель плана мероприятий — формирование «современной модели регулирования торговли», которая объединит сетевую розницу и платформенные форматы. Как считают в Минпромторге, она должна обеспечить честную конкуренцию на рынке, снизить объемы контрабанды и оборота некачественной или небезопасной продукции, гарантировать доступность социально значимых товаров, а также усилить поддержку малого бизнеса и отечественных производителей. 

В документе Минпромторг приводит собственную оценку нынешнего состояния российской торговли. Ведомство подчеркивает, что в 2024 году оборот розничной торговли достиг 55,8 трлн рублей, что составляет 27,6% ВВП. В стране на сегодняшний день насчитывается свыше 895 тыс. магазинов и торговых объектов, в которых занято около 8,6 млн человек. 

торговля
