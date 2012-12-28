Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
В правительстве готовят новые правила для российской торговли
«Разработка проекта, включая план мероприятий, обусловлена существенной трансформацией торговой отрасли. Так, в частности, появились и развиваются маркетплейсы; современные игроки стали использовать омниканальность (одновременное оперирование и в офлайн-, и онлайнпространстве); значительная часть торгового бизнеса стала «зрелой», в том числе малого бизнеса, ставшего, в отличие от ситуации 1990-х и 2000-х, вполне цивилизованным», — говорится в пояснительной записке к документу, которая есть у «Известий».
Согласно ему, основная цель плана мероприятий — формирование «современной модели регулирования торговли», которая объединит сетевую розницу и платформенные форматы. Как считают в Минпромторге, она должна обеспечить честную конкуренцию на рынке, снизить объемы контрабанды и оборота некачественной или небезопасной продукции, гарантировать доступность социально значимых товаров, а также усилить поддержку малого бизнеса и отечественных производителей.
В документе Минпромторг приводит собственную оценку нынешнего состояния российской торговли. Ведомство подчеркивает, что в 2024 году оборот розничной торговли достиг 55,8 трлн рублей, что составляет 27,6% ВВП. В стране на сегодняшний день насчитывается свыше 895 тыс. магазинов и торговых объектов, в которых занято около 8,6 млн человек.
