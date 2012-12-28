Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Депутаты предлагают увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%
Депутаты Госдумы разработали законопроект об увеличении налога на прибыль для личных фондов до 25%.
Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет направлен на отзыв в правительство. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.
«Проектом федерального закона предлагается установить ставку налогообложения для личных фондов аналогично общеустановленной ставки налога на прибыль — 25%», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Миронов рассказал, что в 2025 году произошло увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%, при этом налоговая ставка для доходов личных фондов в размере 15% не изменилась.
«Предлагаю увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%, а дополнительные доходы зачислять в федеральный бюджет», — сказал он.
Лидер партии отметил, что личные фонды являются некоммерческими организациями, но с правом ведения определенной предпринимательской деятельности, при этом они предоставляют своим владельцам большие преференции, а также личные фонды несут субсидиарную ответственность по долгам учредителя только три года, тогда как по закону о банкротстве максимальный срок составляет десять лет.
По словам Миронова, выплаты выгодоприобретателям подоходным налогом не облагаются, им разрешено скрывать сведения об учредителе, присваивать документам статус коммерческой тайны, но налог на прибыль — 15%.
«Пожалуй, этим и объясняется большой интерес состоятельных российских граждан к таким организациям. Достаточно сказать, что в 2022 году в стране было открыто всего четыре личных фонда. В 2023 году их было уже 13. В 2023 году - 137, а по состоянию на май — аж 250! Убежден, налог на прибыль для личных фондов надо повышать… Это приведет к увеличению доходов федерального бюджета, в том числе для выполнения социальных обязательств государства», — резюмировал депутат.
