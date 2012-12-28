Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Гонконгский грипп назвали доминирующим штаммом в 12 регионах РФ
Тяжелее всего болезнь проходит у пожилых людей, маленьких детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и ожирением.
«Лаборатории подтверждают наличие таких вирусов, как грипп A (H3N2) - основной обнаруженный штамм, и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы, аденовирусы). Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 99 случаев гриппа», — отметили в управлении Роспотребнадзора Смоленской области. Преобладающим штамм А (Н3N2) назвали в Тюменской, Вологодской, Калининградской областях, Бурятии, Приморском крае, республике Алтай.
В ЕАО на 49 неделе зарегистрировали 146 случаев гриппа, и все они — типа H3N2, в Забайкалье 49,1% из числа диагностированных пациентов болеют гриппом А/H3N2. Гонконгский грипп выявляют также в республике Коми, Томской области и на Камчатке.
Как рассказали RT профессор МГУ Ольга Карпова, врач-иммунолог Владимир Болибок и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, к симптомам относятся высокая температура, головная боль, ломота в теле, слабость, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, иногда тошнота, диарея.
Гонконгский грипп может вызвать осложнения: развитие вирусной или бактериальной пневмонии, обострение хронических заболеваний сердца, сосудов и лёгких. Тяжелее всего болезнь проходит у пожилых людей, маленьких детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и ожирением.
Самый эффективный способ профилактики — это вакцинация. Также нужно соблюдать гигиену, носить маски в людных местах, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, использовать антисептики.
При заболевании гонконгским гриппом крайне важны покой, обильное питьё и контроль температуры, а также противовирусные препараты.
Уточняется, что выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам. Это значит, что прививки помогают не заразиться, а работают они до 12 месяцев.
