Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
В Липецке начали маркировать товары «Честным знаком»
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
Общество
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
В домике Петра поселился конь Яшка
Общество
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
76
сегодня, 13:11

Гонконгский грипп назвали доминирующим штаммом в 12 регионах РФ

Тяжелее всего болезнь проходит у пожилых людей, маленьких детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и ожирением.

В более чем 10 регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части России назвали штамм гриппа А (Н3N2), известный как гонконгский грипп, превалирующим или единственным выявленным у заболевших в текущем сезоне, — передает ТАСС.

«Лаборатории подтверждают наличие таких вирусов, как грипп A (H3N2) - основной обнаруженный штамм, и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы, аденовирусы). Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 99 случаев гриппа», — отметили в управлении Роспотребнадзора Смоленской области. Преобладающим штамм А (Н3N2) назвали в Тюменской, Вологодской, Калининградской областях, Бурятии, Приморском крае, республике Алтай.

В ЕАО на 49 неделе зарегистрировали 146 случаев гриппа, и все они — типа H3N2, в Забайкалье 49,1% из числа диагностированных пациентов болеют гриппом А/H3N2. Гонконгский грипп выявляют также в республике Коми, Томской области и на Камчатке.

Как рассказали RT профессор МГУ Ольга Карпова, врач-иммунолог Владимир Болибок и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, к симптомам относятся высокая температура, головная боль, ломота в теле, слабость, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, иногда тошнота, диарея.

Гонконгский грипп может вызвать осложнения: развитие вирусной или бактериальной пневмонии, обострение хронических заболеваний сердца, сосудов и лёгких. Тяжелее всего болезнь проходит у пожилых людей, маленьких детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и ожирением.

Самый эффективный способ профилактики — это вакцинация. Также нужно соблюдать гигиену, носить маски в людных местах, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, использовать антисептики.

При заболевании гонконгским гриппом крайне важны покой, обильное питьё и контроль температуры, а также противовирусные препараты.

Уточняется, что выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам. Это значит, что прививки помогают не заразиться, а работают они до 12 месяцев.
