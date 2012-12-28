Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
В России
2
39 минут назад
В МВД рассказали о схеме мошенников с ложной выплатой в декабре
В арсенале мошенников появился новый способ выманивания денег у россиян: рассылка через мессенджеры под видом официального сообщения от «Госуслуг» о возможности получения декабрьской выплаты.
«В примере массовая рассылка в мессенджерах от имени «Госуслуг», зафиксированная 11 декабря 2025 года. При попытке получить «выплату» пользователю предлагают нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты и вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточнялось, что такие схемы остаются актуальными годами и на них попадаются не только неопытные пользователи.
«Техническая защита развивается, но социальная инженерия остается слабым местом: доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов по-прежнему приносят злоумышленникам прибыль», — говорится в сообщении.
Кроме того, Социальный фонд России предупреждает, что мошенники создают поддельные боты под видом СФР
Уточняется, что в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России.
Они могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается обманом получить ваш номер телефона и SMS-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, в банке или других сервисах.
Отмечается, что Фонд не предоставляет услуги через различные мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку.
0
0
0
0
0
Комментарии