Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
Общество
В России
2
39 минут назад

В МВД рассказали о схеме мошенников с ложной выплатой в декабре

В арсенале мошенников появился новый способ выманивания денег у россиян: рассылка через мессенджеры под видом официального сообщения от «Госуслуг» о возможности получения декабрьской выплаты.

Мошенники распространяют через мессенджеры сообщения от имени «Госуслуг» с обещанием получить «выплату», однако на деле такие рассылки лишь ведут к подписке на мошеннические каналы, — сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

«В примере массовая рассылка в мессенджерах от имени «Госуслуг», зафиксированная 11 декабря 2025 года. При попытке получить «выплату» пользователю предлагают нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты и вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточнялось, что такие схемы остаются актуальными годами и на них попадаются не только неопытные пользователи.

«Техническая защита развивается, но социальная инженерия остается слабым местом: доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов по-прежнему приносят злоумышленникам прибыль», — говорится в сообщении.

Кроме того, Социальный фонд России предупреждает, что мошенники создают поддельные боты под видом СФР

Уточняется, что в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России.

Они могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается обманом получить ваш номер телефона и SMS-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, в банке или других сервисах.

Отмечается, что Фонд не предоставляет услуги через различные мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку.
