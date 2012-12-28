В МВД рассказали о схеме мошенников с ложной выплатой в декабре

В арсенале мошенников появился новый способ выманивания денег у россиян: рассылка через мессенджеры под видом официального сообщения от «Госуслуг» о возможности получения декабрьской выплаты.