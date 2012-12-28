В Твери ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на жилой дом

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Читать все
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Статистика: в Липецкой области сократились промышленное производство и ввод жилья
Экономика
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
50
сегодня, 10:08

В Твери ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на жилой дом

В Твери ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на многоэтажный жилой дом.

В Твери продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков беспилотного летательного аппарата на многоэтажный жилой дом на улице Оснабрюкской, — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.

Глава региона провел оперативное совещание с участием представителей МЧС, МВД, региональных министерств и руководства города. Он поручил в кратчайшие сроки завершить обследование здания и принять решение о возможности возвращения жителей или предоставления им временного жилья, — пишут «Известия».

«На месте работает комиссия в составе регионального Мистроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков, представителей города. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания», — уточнил Королев.

По его поручению также работает горячая линия для обращений жителей. В больницах находятся трое взрослых и один ребенок, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Остальные пострадавшие получили первую помощь и отказались от госпитализации.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате попадания БПЛА в многоэтажный дом пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний. Прокуратура Тверской области взяла на контроль обеспечение прав пострадавших и взаимодействие с профильными службами.

Силы противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 90 украинских беспилотников.

63 БПЛА было сбито над Брянской областью, восемь — над Ярославской. Еще четыре дрона было уничтожено над Московским регионом, по три — над Смоленской и Тверской областями, еще три — над акваторией Черного моря. Также по два БПЛА уничтожено над Тамбовской и Тульской областями, по одному беспилотнику — над Орловской и Ростовской областями, — говорится в Телеграм-канале Минобороны РФ.
беспилотники
атака
Тверь
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить