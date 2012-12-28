Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
В Твери ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на жилой дом
В Твери ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на многоэтажный жилой дом.
Глава региона провел оперативное совещание с участием представителей МЧС, МВД, региональных министерств и руководства города. Он поручил в кратчайшие сроки завершить обследование здания и принять решение о возможности возвращения жителей или предоставления им временного жилья, — пишут «Известия».
«На месте работает комиссия в составе регионального Мистроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков, представителей города. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания», — уточнил Королев.
По его поручению также работает горячая линия для обращений жителей. В больницах находятся трое взрослых и один ребенок, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Остальные пострадавшие получили первую помощь и отказались от госпитализации.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате попадания БПЛА в многоэтажный дом пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний. Прокуратура Тверской области взяла на контроль обеспечение прав пострадавших и взаимодействие с профильными службами.
Силы противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 90 украинских беспилотников.
63 БПЛА было сбито над Брянской областью, восемь — над Ярославской. Еще четыре дрона было уничтожено над Московским регионом, по три — над Смоленской и Тверской областями, еще три — над акваторией Черного моря. Также по два БПЛА уничтожено над Тамбовской и Тульской областями, по одному беспилотнику — над Орловской и Ростовской областями, — говорится в Телеграм-канале Минобороны РФ.
