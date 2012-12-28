Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Происшествия
Читать все
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
25
16 минут назад

В РФ зафиксировано рекордное количество подключений к домашнему интернету

В III квартале 2025 года число пользователей фиксированного интернета в России увеличилось на 500 тыс. по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщили «Известиям» в компании «ТМТ Консалтинг», регулярно отслеживающей абонентскую базу. По состоянию на конец ноября в стране насчитывалось 38,46 млн подключенных домохозяйств. 

«Прирост на полмиллиона подписчиков — это едва ли не абсолютный рекорд для рынка проводного интернета, таких темпов наблюдалось, по меньшей мере с 2010 года», — отметила аналитик компании Елена Крылова. 

Главной причиной стала нестабильная работа мобильного интернета, сказала она. Наибольшее увеличение абонентской базы наблюдалось на Юге России, в Поволжье и в Московской области. Среди новых пользователей — люди, ранее использовавшие только мобильный интернет и столкнувшиеся с перебоями, жители загородных малоэтажных домов и дачники, а также родители школьников, которым необходим стабильный доступ для онлайн-занятий, отметила Елена Крылова. 

«В последние месяцы мы отмечаем увеличение подтвержденных обращений на подключение домашнего интернета в среднем по стране на 12-15% год к году, в отдельных регионах более высокая динамика», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома». 

По итогам III квартала 2025 года абонентская база фиксированного интернета МТС выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и на 3% по сравнению со II кварталом 2025-го, сообщили «Известиям» в компании. Во II квартале увеличение по сравнению с I кварталом составило только 1%. 

Когда ситуация с мобильным интернетом стабилизируется прогнозировать сложно, поэтому повышенный спрос на фиксированный будет сохраняться и в дальнейшем, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. 
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить