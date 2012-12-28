Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
В России
25
16 минут назад
В РФ зафиксировано рекордное количество подключений к домашнему интернету
«Прирост на полмиллиона подписчиков — это едва ли не абсолютный рекорд для рынка проводного интернета, таких темпов наблюдалось, по меньшей мере с 2010 года», — отметила аналитик компании Елена Крылова.
Главной причиной стала нестабильная работа мобильного интернета, сказала она. Наибольшее увеличение абонентской базы наблюдалось на Юге России, в Поволжье и в Московской области. Среди новых пользователей — люди, ранее использовавшие только мобильный интернет и столкнувшиеся с перебоями, жители загородных малоэтажных домов и дачники, а также родители школьников, которым необходим стабильный доступ для онлайн-занятий, отметила Елена Крылова.
«В последние месяцы мы отмечаем увеличение подтвержденных обращений на подключение домашнего интернета в среднем по стране на 12-15% год к году, в отдельных регионах более высокая динамика», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома».
По итогам III квартала 2025 года абонентская база фиксированного интернета МТС выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и на 3% по сравнению со II кварталом 2025-го, сообщили «Известиям» в компании. Во II квартале увеличение по сравнению с I кварталом составило только 1%.
Когда ситуация с мобильным интернетом стабилизируется прогнозировать сложно, поэтому повышенный спрос на фиксированный будет сохраняться и в дальнейшем, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
