10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Долги населения по кредитам подскочили рекордно за последний год

Общий объем кредитов россиян в октябре подскочил на 335 млрд рублей до 38,3 трлн, следует из данных Центробанка (ЦБ), которые проанализировали «Известия». Это рекордный рост за год — с сентября 2024-го. 

Эксперты связывают это с накопившимся отложенным спросом и ожиданием смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором стало снижение с 1 сентября надбавок по высокорискованным займам. При этом основную часть прироста обеспечила ипотека — 289 млрд рублей. Спрос на семейную программу вырос из-за опасений ужесточения условий. Автокредитование также прибавило 93 млрд рублей на фоне роста утильсбора, тогда как необеспеченные займы продолжают снижаться. 

Несмотря на октябрьский рывок, за десять месяцев 2025 года долги увеличились всего на 1,49 трлн рублей — минимально за восемь лет. Аналитики отмечают, что экономика не демонстрирует признаков «кредитного перегрева», однако риски закредитованности отдельных домохозяйств сохраняются. Просрочка по ссудам растет два квартала подряд, а часть заемщиков уходит в МФО из-за ужесточения требований банков. 

Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
