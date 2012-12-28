Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Долги населения по кредитам подскочили рекордно за последний год
Общий объем кредитов россиян в октябре подскочил на 335 млрд рублей до 38,3 трлн, следует из данных Центробанка (ЦБ), которые проанализировали «Известия». Это рекордный рост за год — с сентября 2024-го.
Несмотря на октябрьский рывок, за десять месяцев 2025 года долги увеличились всего на 1,49 трлн рублей — минимально за восемь лет. Аналитики отмечают, что экономика не демонстрирует признаков «кредитного перегрева», однако риски закредитованности отдельных домохозяйств сохраняются. Просрочка по ссудам растет два квартала подряд, а часть заемщиков уходит в МФО из-за ужесточения требований банков.
