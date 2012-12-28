Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Президент РФ сообщил о введении с 2026 года новой формы господдержки
Новая мера поддержки семей с двумя и более детьми будет введена в России в 2026 году.
«Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», — пояснил глава государства.
Чтобы получить семейную налоговую выплату, необходимо подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. Выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется. «Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей», — отметил глава государства.
Семейная налоговая выплата — возврат части уплаченного НДФЛ для малоимущих семей с детьми. Выплата вводится в России с 1 января 2026 года согласно федеральному закону «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей».
Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере примерно 1,3 млн рублей на семью, — передает РБК.
«Мы предполагаем, что ей воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», — отметил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Оператором выплаты станет Социальный фонд России. Для ее получения можно будет подать электронное заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. Выплаты будут перечислять на счет заявителя в российском банке, а плата за услуги по операциям с направленными на выплату средствами взиматься не будет. Семейную налоговую выплату не будут списывать за долги.
