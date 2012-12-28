Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
Читать все
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год
Общество
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Читать все
В России
31
16 минут назад

Президент РФ сообщил о введении с 2026 года новой формы господдержки

Новая мера поддержки семей с двумя и более детьми будет введена в России в 2026 году.

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата, — сообщает пресс-служба Кремля. На нее смогут претендовать семьи, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе, — заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», — пояснил глава государства.

Чтобы получить семейную налоговую выплату, необходимо подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. Выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется. «Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей», — отметил глава государства.

Семейная налоговая выплата — возврат части уплаченного НДФЛ для малоимущих семей с детьми. Выплата вводится в России с 1 января 2026 года согласно федеральному закону «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей».

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере примерно 1,3 млн рублей на семью, — передает РБК.

«Мы предполагаем, что ей воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», — отметил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Оператором выплаты станет Социальный фонд России. Для ее получения можно будет подать электронное заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. Выплаты будут перечислять на счет заявителя в российском банке, а плата за услуги по операциям с направленными на выплату средствами взиматься не будет. Семейную налоговую выплату не будут списывать за долги.
семейная выплата
льготы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить