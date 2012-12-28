Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
В России
15
9 минут назад
В РАН назвали безопасную долю вина в день для мужчин и женщин
Здоровым мужчинам можно выпивать три бокала вина по 120 мл, а женщинам — на один бокал меньше или треть бутылки.
«Взрослому здоровому мужчине можно выпить условно три бокала вина объемом по 120 мл в день, то есть полбутылки вина, а дамам — два бокала, или треть бутылки», — сказал он.
Он также отметил, что подобный норматив доказан не научно, а через «практический опыт французских исследователей». Панасюк уточнил, что для французов бокал вина за обедом — это «культ, привычка, которая передается из поколения в поколение», а также напомнил, что алкоголь в небольших количествах вырабатывается самим организмом человека в процессе расщепления сахаров.
0
0
0
0
0
Комментарии