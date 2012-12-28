Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
В России
38
51 минуту назад
Президент РФ заявил об индексации страховых пенсий с 2026 года выше инфляции
Президент подчеркнул, что пенсии должны расти темпами не ниже инфляции.
Уровень индексации будет выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего года, — отметил глава государства.
В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причём тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда, — сообщает пресс-служба Кремля в официальном Телеграм-канале.
Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в конце ноября напомнил, что в результате индексации средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тысяч рублей.
Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 7,12 против 7,73% неделей ранее. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в 2025 году до 6,8%, а консенсус экономистов предполагает снижение показателя примерно до 6,9%.
1
0
0
0
0
Комментарии