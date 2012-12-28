Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
ЦБ РФ рассмотрит прямой выпуск цифровых активов в открытых сетях
Банк России изучит возможность разрешить финансовым организациям и операторам информационных систем производить эмиссию цифровых активов напрямую в открытых сетях.
Кирилл Пронин напомнил, что законодательная база для интеграции российских цифровых активов в международные рынки через открытые блокчейны была создана год назад.
Представитель регулятора предложил совместно с банками и другими участниками рынка обсудить идею, согласно которой цифровые активы можно было бы не переводить из российских систем, а сразу выпускать в открытых сетях.
Вместе с тем, по словам главы департамента, подобная инициатива может потребовать усиления ответственности для операторов информационных систем. В частности, он допустил введение для них требования о необходимости покрывать капиталом риски инвесторов, если на платформе будет размещен токен, выпуск которого не в полной мере соответствует действующему законодательству.
Иностранные цифровые права могут обращаться в России с августа 2024 года, если по своему содержанию они аналогичны российским ЦФА. ИЦП не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами, а также не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России, — сообщал регулятор.
