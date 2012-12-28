Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
РФ может отменить запрет на экспорт бензина и дизтоплива
Россия может отменить запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для компаний-непроизводителей.
«В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка», — отметил он.
Цивилев при этом заметил, что считает текущую ситуацию с рынком топлива стабильной, — передает ТАСС.
«Ситуация на рынке стабильна, в том числе благодаря ранее принятым правительством РФ мерам, доказавшим свою эффективность», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак проведет 15 декабря заседание штаба по ситуации на рынке топлива. Заседание традиционно пройдет с представителями нефтяных компаний, а также с руководителями отраслевых ведомств. Обычно на штабе обсуждается текущая ситуация на рынке топлива, а также возможные новые меры или корректировка старых.
С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).
Новак ранее сообщал, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются.
