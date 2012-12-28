Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
сегодня, 13:09
В Госдуме предлагают ограничения для уехавших «определенных нарушителей»
Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств подготовила к внесению пакет законопроектов об установлении временных ограничительных мер к лицам, которые пытаются избежать уголовного или административного наказания, скрываясь за рубежом.
Речь идет о лицах, которые признаны виновными в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести конкретным составам КоАП: невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против РФ, дискредитация Вооруженных Сил РФ, участие в деятельности «нежелательной» организации, — говорится в Телеграм-канале комиссии.
Вводится целый комплекс временных ограничительных мер: запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого; приостановка регистрации прав на недвижимость; приостановка действия водительского удостоверения; запрет регистрации транспортных средств; отказ в заключении кредитного договора; отказ в предоставлении гос- и муниципальных услуг онлайн; приостановка действия лицензий; запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ; замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества; отказ в выполнении некоторых консульских действий; запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности; запрет на использование электронной подписи.
Все эти меры будут вводиться по решению Генерального прокурора РФ или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести публичный реестр: «Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры», который будет размещен в открытом доступе в интернете,заявил Пискарев.
Депутат добавил, что за последние пять лет наблюдается явный рост числа политически мотивированных отказов в экстрадиции преступников, особенно со стороны стран НАТО.
Иными причинами укрывательство лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, объяснить трудно. Ведь среди них — террористы, убийцы, коррупционеры, мошенники, банкиры, сбежавшие с деньгами вкладчиков, строители, оставившие без квартир тысячи дольщиков, а также те, кто вовлекал детей в совершение противоправных действий. При этом зависящих от них беглецов западники активно используют в антироссийской деятельности. Только за 11 месяцев этого года России было отказано в выдаче 109 преступников, а в прошлом году не удовлетворено 102 запроса об экстрадиции, — резюмировал Пискарев.
