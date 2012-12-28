В Госдуме предлагают ограничения для уехавших «определенных нарушителей»

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств подготовила к внесению пакет законопроектов об установлении временных ограничительных мер к лицам, которые пытаются избежать уголовного или административного наказания, скрываясь за рубежом.