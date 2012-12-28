Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
В России
43
сегодня, 12:02
При взрыве в пермском университете погибли мужчина и восьмилетняя девочка
Региональное управление Следственного комитета сообщило о трагическом инциденте в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Погибли мужчина и восьмилетняя девочка, еще два человека пострадали.
По факту происшествия в одном из университетов города Перми, в результате которого скончалась двое людей, в том числе малолетняя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам), — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Следствием было установлено, что 11 декабря 2025 года в одном из университетов города Перми в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще 2 человек пострадало. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, пострадавших — трое, — передает РБК.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей.
