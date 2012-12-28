Новый «зеленый» рекорд: волонтеры НЛМК высадили 3400 деревьев в Липецке

Волонтеры НЛМК в этом году озеленили почти 30 дворов, школ и парков Липецка. Кроме привычных кленов, лип и спирей город украсили плодовые культуры и цветы. Всего высадили 3400 саженцев, столько деревьев и кустарников растет в Быхановом саду.

В Молодежном парке теперь 80 декоративных яблонь, а в Быхановом саду - 40 саженцев черемухи и более сотни лип, берез, каштанов и кленов. Свыше 30 молодых деревьев и кустарников высадили в парке Европейский.





При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в этом году озеленили и 7 учебных заведений. Например, возле школы №26 высадили 500 спирей, а территорию гимназии №1 украсили 250 растений, в том числе гортензии.

Зеленые насаждения появились в двух десятках липецких дворов. Самая крупная высадка прошла возле дома №11 по ул. Бунина. Его украсили 50 саженцев деревьев, кустарников и цветов, среди которых - хризантемы и розы. А в микрорайоне Елецкий высадили почти три десятка плодовых деревьев – яблонь, слив, вишен и абрикосов.





НЛМК поддерживает объем зеленых насаждений и на своей производственной площадке. Почти четверть всей территории предприятия занимают деревья, кустарники и цветы. Новолипецкий металлургический комбинат – одно из самых «зеленых» промышленных предприятий страны.

