Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Происшествия
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Общество
49-летний мужчина пострадал во время пожара в грязинской пятиэтажке
Происшествия
22-летняя липчанка хотела купить парфюмерию и перевела мошенникам 95 000 рублей
Происшествия
НЛМК Live
43
24 минуты назад

Новый «зеленый» рекорд: волонтеры НЛМК высадили 3400 деревьев в Липецке

Волонтеры НЛМК в этом году озеленили почти 30 дворов, школ и парков Липецка. Кроме привычных кленов, лип и спирей город украсили плодовые культуры и цветы. Всего высадили 3400 саженцев, столько деревьев и кустарников растет в Быхановом саду.

В Молодежном парке теперь 80 декоративных яблонь, а в Быхановом саду - 40 саженцев черемухи и более сотни лип, берез, каштанов и кленов. Свыше 30 молодых деревьев и кустарников высадили в парке Европейский.

Деревья_2.jpg

При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в этом году озеленили и 7 учебных заведений. Например, возле школы №26 высадили 500 спирей, а территорию гимназии №1 украсили 250 растений, в том числе гортензии.

Зеленые насаждения появились в двух десятках липецких дворов. Самая крупная высадка прошла возле дома №11 по ул. Бунина. Его украсили 50 саженцев деревьев, кустарников и цветов, среди которых - хризантемы и розы. А в микрорайоне Елецкий высадили почти три десятка плодовых деревьев – яблонь, слив, вишен и абрикосов.

Деревья_3.jpg

НЛМК поддерживает объем зеленых насаждений и на своей производственной площадке. Почти четверть всей территории предприятия занимают деревья, кустарники и цветы. Новолипецкий металлургический комбинат – одно из самых «зеленых» промышленных предприятий страны.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"





Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
