Фонд «Милосердие» получил наивысшую оценку всероссийского конкурса

Благотворительный фонд «Милосердие» стал победителем конкурса годовых отчётов, который проводится международным рейтинговым агентством RAEX среди компаний и организаций России и стран СНГ. Его публичную нефинансовую отчётность независимые эксперты отнесли к наивысшей категории качества – пять звёзд.

В конкурсе участвовало свыше 400 крупнейших компаний России и СНГ, а также некоммерческие организации - вузы, НКО, организации культуры, общественные объединения. Их отчёты оценивали и содержательно, и с точки зрения дизайна. В жюри входили ведущие эксперты - разработчики годовой отчетности и руководители крупнейших российских дизайн-бюро. При оценке лучших практик учитывали полноту раскрытия информации, логичность и четкость структуры документа, его соответствие последним требованиям международных стандартов.

«Профессиональное сообщество уже не первый раз высоко отмечает наши усилия по раскрытию публичной информации для всех заинтересованных сторон, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Экспертная оценка RAEX – своеобразный знак качества деятельности любой организации, её прозрачности и готовности коммуницировать. Мы всегда стремимся максимально подробно показать общественности нашу работу, используя в полной мере все доступные каналы коммуникации».

Независимое жюри RAEX четвёртый год подряд высоко оценивает качество нефинансовой отчётности фонда. В 2022 и в 2023 годах её отнесли в категорию рейтинга «Очень высокое качество годового отчёта», а в 2024 и в 2025 годах присудили максимальную оценку.

С годовым отчётом за 2024 год можно ознакомиться на сайте фонда «Милосердие» в разделе «О фонде».

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Его программами охвачены жители Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. На сотни благотворительных проектов направлено более 12,5 млрд рублей. Входит в ТОП-10 ведущих корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтинга RAEX. Социальный партнер группы НЛМК.

