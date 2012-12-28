Все новости
В России
6
29 минут назад

В Воронеже эвакуировали 80 жителей из поврежденного после атаки БПЛА дома

В Воронеже эвакуировали 80 жильцов дома, повреждённого из-за падения обломков украинского беспилотника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, пострадавших нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказана помощь на месте.

По его словам, повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место, — написал он в своем Телеграм-канале.

Также возникло и было оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. Кроме того, из-за повреждения линии электропередач наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц.

Кроме того, обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя, специалисты уже ведут восстановительные работы.

Гусев сообщил, что всего вечером 10 декабря и минувшей ночью в небе над Воронежем и четырьмя районами региона было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов и одна скоростная воздушная цель.

Он добавил, что пострадавших от падения обломков нет. В Воронеже обломками была повреждена линия электропередач, что привело к временным локальным отключениям электричества и частичному нарушению теплоснабжения в левобережной части Воронежа. Электро- и теплоснабжение уже восстановлено. Также пострадали административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов, в одном поврежден лифт. Из одного дома временно эвакуировано 80 человек, 13 из них остаются в ПВР, остальные разместились у родственников.

На юге региона повреждено одно здание промышленного назначения. В другом районе обломки повредили линию электропередачи (без света временно остаются две улицы в селе), в одном домовладении выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж.

В Минобороны РФ сообщили, что всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 118 — над территорией Брянской области, 40 — над территорией Калужской области, 40 — над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, 27 — над территорией Тульской области, 19 — над территорией Новгородской области, 11 — над территорией Ярославской области, еще десять — над территорией Липецкой области, шесть — над территорией Смоленской области, по пять — над территориями Курской и Орловской областей, четыре — над территорией Воронежской области, и два — над территорией Рязанской области.
беспилотники
атака
Воронеж
