Ущерб от дропперов в июле-октябре снизился почти на 20%
Ущерб от дропперов за четыре месяца снизился на 18%. За июль-октябрь этого года он составил 61,6 млрд, сообщили «Известиям» в МВД.
Однако, несмотря на общее сокращение IT-преступлений, средний ущерб от мошенников растет. Эксперты связывают это с переходом злоумышленников к целевым атакам на обеспеченных граждан и усложнением схем вывода средств. По оценкам аналитиков, ущерб от отдельных схем в 2026 году может увеличиться на 15–20%. При этом системная работа государства должна сократить совокупные потери от дропперов на 10–20%.
Специалисты напоминают: вовлечение в дропперские схемы грозит уголовной ответственностью, поэтому нельзя передавать третьим лицам банковские данные, оформлять на себя сим-карты и кошельки для других людей. Эксперты также призывают повышать уровень киберграмотности населения и внедрять новые антифрод-технологии — от анализа индивидуального поведения клиентов до использования ИИ и киберботов.
