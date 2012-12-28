Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Читать все
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
«Металлург» покинули двое
Спорт
50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Снова желтый уровень
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Это фиаско! Во втором «дерби» «тамбовские липчане» накостыляли пришедшим на смену
Спорт
Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Общество
Читать все
В России
74
вчера, 22:52

Мошенники удвоили продажу поддельных билетов с использованием Telegram

Мошенники превратили Telegram в основную площадку, с помощью которой они продают фейковые билеты на культурные мероприятия. 

За 11 месяцев 2025 года было заблокировано более 6 тыс. поддельных страниц авторизации в Telegram — ресурсов, нацеленных на взлом аккаунтов пользователей мессенджера, рассказал «Известиям» аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков. Это в два раза больше, чем годом ранее, когда блокировке подверглись 2,7 тыс. таких площадок. 

«Ключевой механизм атаки такой: взлом аккаунта жертвы с использованием поддельной страницы авторизации, после чего преступники получают доступ к списку контактов и начинают рассылать от имени пользователя «выгодные предложения» купить билеты на популярные мероприятия. Среди примеров — приглашения на «Щелкунчика» и другие известные постановки, сопровождаемые ссылками на фишинговые сайты театров или Telegram-каналы. Покупатели теряют деньги, а злоумышленники оперативно создают новые ресурсы», — сказал эксперт. 

Кроме того, не теряет популярности и старая схема Fake Date, когда мошенники используют поддельные профили привлекательных девушек в соцсетях и на сайтах знакомств, добавил Евгений Панков. Завоевав доверие жертвы, они предлагают сходить вместе на концерт или шоу и пересылают ссылку на фальшивый билетный сервис. После оплаты «свидание» заканчивается, как исчезают и деньги. 

При этом число жалоб именно на фишинговые домены, маскирующиеся под сайты театров, кинотеатров и концертных афиш в Рунете, наоборот, сократилось: 523 против почти 2 тыс. годом ранее. отметил Евгений Панков. По словам это как раз свидетельствует о том, что мошенники изменили схемы, и конечную точку продажи поддельных билетов перемещают туда, где люди чаще общаются и меньше насторожены. 

мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить