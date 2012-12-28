Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Мошенники удвоили продажу поддельных билетов с использованием Telegram
Мошенники превратили Telegram в основную площадку, с помощью которой они продают фейковые билеты на культурные мероприятия.
«Ключевой механизм атаки такой: взлом аккаунта жертвы с использованием поддельной страницы авторизации, после чего преступники получают доступ к списку контактов и начинают рассылать от имени пользователя «выгодные предложения» купить билеты на популярные мероприятия. Среди примеров — приглашения на «Щелкунчика» и другие известные постановки, сопровождаемые ссылками на фишинговые сайты театров или Telegram-каналы. Покупатели теряют деньги, а злоумышленники оперативно создают новые ресурсы», — сказал эксперт.
Кроме того, не теряет популярности и старая схема Fake Date, когда мошенники используют поддельные профили привлекательных девушек в соцсетях и на сайтах знакомств, добавил Евгений Панков. Завоевав доверие жертвы, они предлагают сходить вместе на концерт или шоу и пересылают ссылку на фальшивый билетный сервис. После оплаты «свидание» заканчивается, как исчезают и деньги.
При этом число жалоб именно на фишинговые домены, маскирующиеся под сайты театров, кинотеатров и концертных афиш в Рунете, наоборот, сократилось: 523 против почти 2 тыс. годом ранее. отметил Евгений Панков. По словам это как раз свидетельствует о том, что мошенники изменили схемы, и конечную точку продажи поддельных билетов перемещают туда, где люди чаще общаются и меньше насторожены.
