17
8 минут назад
В США введут проверку соцсетей для туристов из стран с безвизовым въездом
Об этом говорится в заявлении американского Министерства внутренней безопасности.
«Погранично-таможенная служба США планирует внести проверку данных соцсетей за последние пять лет в список обязательных этапов в Электронной системе авторизации путешествий (ESTA)», — говорится в публикации министерства внутренней безопасности США.
В настоящее время США разрешают безвизовый въезд для граждан около 40 стран, в частности, Австралии, Великобритании и Германии, Японии. Они могут получить разрешение на въезд после прохождения проверки в ESTA.
