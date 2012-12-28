Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
В Вологодской области смягчат режим продажи алкоголя в праздники
Послабления сделают 7 января, 1 мая, 30 и 31 декабря.
Уточняется, что в список дней с послаблениями добавлены 7 января, 1 мая, 30 и 31 декабря. Отмечается, что принятию документа предшествовали обращения жителей региона.
С марта этого года в области ограничили розничную продажу алкоголя. По будням его можно купить только с 12 до 14 часов. Полный запрет на торговлю сохраняется в ряд памятных и праздничных дат, включая День студенчества, День народного единства и День Конституции. Ранее в этот перечень входило и 1 мая, — сообщает Bfm.ru.
