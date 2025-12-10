Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
В Госсовете заявили о повышении производительности труда без участия мигрантов из-за роботизации
Такая стратегия поможет справиться с острым кадровым голодом, охватившим большинство ключевых отраслей национальной экономики.
По его словам, активное внедрение роботехники должно проходить на долгосрочной основе. Автоматизация производственных процессов поможет повысить производительность труда и снижения зависимости от человеческого фактора, — считает эксперт. Этот способ является более эффективным в сравнении с массовым завозом мигрантов, — полагает Шапша.
«Мы не сторонники значительного привлечения иностранной рабочей силы», — считает он.
По его словам, необходимо мобилизовать все ресурсы и перестроить систему образования в России. Шапша отметил, что нужно учитывать ситуацию, связанную в том числе с развитием искусственного интеллекта.
«Это в среднесрочной перспективе поменяет наше представление о профессиях и о том, кто и чем будет заниматься сегодня в нашей экономике», — подчеркнул Шапша.
Ранее о необходимости активной замены роботами работников заявлял замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Подобная стратегия, считает он, поможет справиться с проблемой острого кадрового голода, который к настоящему времени охватил большинство ключевых отраслей национальной экономики, — пишет Lenta.ru.
