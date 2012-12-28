Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Читать все
В Липецкой области начали рубить сосны к Новому году
Общество
15 декабря в Липецке заработают ёлочные базары
Общество
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Сказка «Двенадцать месяцев»: в Липецке: расцвели декабрьские цветы
Общество
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
В Липецке значительно подешевели капремонты детских садов
Общество
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
В области введен желтый уровень угрозы
Происшествия
Объявлен отбой «Угрозы атаки БПЛА»
Происшествия
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Читать все
В России
62
сегодня, 13:31

В Госдуме одобрили снижение возраста присяги и обсудили защиту персональных данных

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.

Госдума приняла закон, который разрешает детям с 14 лет приносить присягу при получении гражданства России. Раньше это можно было сделать только с 18 лет. Закон подготовили депутаты во главе с Леонидом Калашниковым, который занимается вопросами дружбы с другими странами и связи с соотечественниками.

Теперь, когда человек получает российское гражданство, ему нужно будет принести присягу. Раньше это можно было сделать только в 18 лет, а теперь и в 14. Считается, что это поможет людям больше любить свою страну и осознанно соглашаться соблюдать законы России.

Также предлагается закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным. Сейчас данное решение вступает в законную силу со дня принесения лицом присяги гражданина РФ. Если присяга им не принесена в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, такое решение считается недействительным со дня его принятия, — передает ТАСС.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении проект, который вносит поправки в закон «О персональных данных». Законопроект предлагает ужесточить критерии, по которым определяется степень надежности защиты данных при трансграничной передаче. Предусматривается, что для признания российской стороной уровня защиты достаточным иностранные государства, помимо ратификации профильной конвенции Совета Европы, должны также принимать эффективные меры в сфере безопасности персональных данных.

Как отметил соавтор законопроекта, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, реализация положений законопроекта «позволит повысить защищенность персональных данных россиян в условиях развития трансграничной киберпреступности».

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс РФ и несколько смежных актов, которые описывают порядок распоряжения федеральными землями и участками у воды. Документ был инициирован правительством РФ. Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), проект отвечает на вопросы о том, где можно построить базу отдыха, что будет с берегом реки рядом с домом, как участок из федеральной собственности переходит в собственность региона или муниципалитета. Сейчас, если участок попадает в территорию рядом с водоемом, он не выставляется на торги.

«Законы позволяют сдавать подобные участки в аренду, но при условии свободного прохода граждан к воде. Возникает двусмысленная ситуация: аренда возможна, а стартовая точка в виде открытого конкурса не описана. Новый текст прямо говорит, что аукцион на право аренды допустим, если участок расположен в береговой полосе водного объекта общего пользования и при заключении договора сохраняется свободный доступ людей к берегу. Это важно для туристических проектов и для местных жителей, которые хотят быть уверены, что за забором пляж не окажется», — отметил Гаврилов.
возраст
присяга
персональные данные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить