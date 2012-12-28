Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Первый снег в Липецке
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
«Надо пару-тройку из них публично наказать»
Общество
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
Читать все
В Липецкой области начали рубить сосны к Новому году
Общество
15 декабря в Липецке заработают ёлочные базары
Общество
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
В Липецке значительно подешевели капремонты детских садов
Общество
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
В области введен желтый уровень угрозы
Происшествия
Объявлен отбой «Угрозы атаки БПЛА»
Происшествия
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Читать все
В России
64
51 минуту назад

Москалькова сообщила о системных проблемах с льготными лекарствами в РФ

Область льготного лекарственного обеспечения в России имеет ряд системных проблем.

В области льготного лекарственного обеспечения в России существует ряд системных проблем, в том числе несвоевременное обеспечение граждан и неравномерное распределение таких препаратов между регионами, — рассказала РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что в части несвоевременного обеспечения есть проблемы в том числе с рецептами, зарегистрированными в аптеках на отсроченном обеспечении (если в аптеке нет нужного льготнику препарата, заявку записывают и выдают лекарство, когда оно появится).

Особую озабоченность вызывает то, что нет должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку, подчеркнула Москалькова. Она привела в пример данные Росздравнадзора, в соответствии с которыми такие случаи были зафиксированы в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, Камчатском крае, Туве и Башкирии.

Помимо этого есть сбои в проведении конкурсных процедур закупки лекарств, а управление товарными запасами недостаточно эффективно, сказала омбудсмен. Как следствие, происходит списание лекарств по истечении срока годности: такие случаи отмечены в Орловской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае.

Москалькова также отметила два дополнительных фактора, усугубляющих проблемы с лекарствами: санкции, из-за которых существенно сократились поставки препаратов в Россию, и несвоевременная закупка регионами.

Кроме того, на фоне роста цен льготники, не получая назначенные врачом медикаменты, заменяют их дженериками или более дешевыми аналогами, — отметила омбудсмен.

В Минздраве напомнили о приказе ведомства о порядке отпуска лекарственных препаратов. Документ установил сроки обслуживания рецептов на льготные лекарства, а также обязанность аптек вести журнал отсроченного обеспечения и информировать пациента о поступлении лекарственного препарата. При возникновении сложностей с получением льготного препарата в Минздраве посоветовали обращаться на горячую линию Росздравнадзора.
льготные лекарства
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить