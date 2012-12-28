В России
Москалькова сообщила о системных проблемах с льготными лекарствами в РФ
Область льготного лекарственного обеспечения в России имеет ряд системных проблем.
Омбудсмен уточнила, что в части несвоевременного обеспечения есть проблемы в том числе с рецептами, зарегистрированными в аптеках на отсроченном обеспечении (если в аптеке нет нужного льготнику препарата, заявку записывают и выдают лекарство, когда оно появится).
Особую озабоченность вызывает то, что нет должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку, подчеркнула Москалькова. Она привела в пример данные Росздравнадзора, в соответствии с которыми такие случаи были зафиксированы в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, Камчатском крае, Туве и Башкирии.
Помимо этого есть сбои в проведении конкурсных процедур закупки лекарств, а управление товарными запасами недостаточно эффективно, сказала омбудсмен. Как следствие, происходит списание лекарств по истечении срока годности: такие случаи отмечены в Орловской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае.
Москалькова также отметила два дополнительных фактора, усугубляющих проблемы с лекарствами: санкции, из-за которых существенно сократились поставки препаратов в Россию, и несвоевременная закупка регионами.
Кроме того, на фоне роста цен льготники, не получая назначенные врачом медикаменты, заменяют их дженериками или более дешевыми аналогами, — отметила омбудсмен.
В Минздраве напомнили о приказе ведомства о порядке отпуска лекарственных препаратов. Документ установил сроки обслуживания рецептов на льготные лекарства, а также обязанность аптек вести журнал отсроченного обеспечения и информировать пациента о поступлении лекарственного препарата. При возникновении сложностей с получением льготного препарата в Минздраве посоветовали обращаться на горячую линию Росздравнадзора.
