Упавший в водохранилище в Ивановской области самолет Ан-22 находится на глубине 5 метров

По данным, полученным от экстренных служб, место падения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» определено на глубине в районе Уводьского водохранилища. Место падения самолета обнаружили на глубине пяти метров и в 150 метрах от береговой линии Уводьского водохранилища, рядом с деревней Иванково.