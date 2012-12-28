В России
96
сегодня, 11:32
Упавший в водохранилище в Ивановской области самолет Ан-22 находится на глубине 5 метров
По данным, полученным от экстренных служб, место падения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» определено на глубине в районе Уводьского водохранилища. Место падения самолета обнаружили на глубине пяти метров и в 150 метрах от береговой линии Уводьского водохранилища, рядом с деревней Иванково.
Как рассказал представитель экстренных служб, воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища.
«Место падения Ан-22 «Антей» обнаружено — воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пять метров вблизи деревни Иванково», — отметил он.
По его словам, самолет был построен в 1975 году на авиационном заводе имени В.П. Чкалова в Ташкенте. С начала эксплуатации Ан-22 «Антей» налетал почти 6,5 тысячи часов, выполнив 3,29 тысячи посадок.
Ранее сообщалось, что крушение Ан-22 в Ивановской области стало основанием для возбуждения уголовного дела.
0
0
0
0
0
Комментарии