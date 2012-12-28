Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
В России
сегодня, 10:41
Депутаты предлагают сократить рабочее время в РФ до шести часов в день
Депутаты уверены, что научно-технический прогресс и рост автоматизации делают 30-часовую неделю новой нормой.
Уточняется, что изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.
Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.
«Цель проекта федерального закона… является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В документе также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников - в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Для таких работников продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.
Принятие законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизить уровень заболеваемости и сократить число больничных, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию и повлечет повышение уровня дохода.
Авторы законопроекта также уверены, что новая норма даст возможность гражданам проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации.
Афонин отметил, что большинство россиян перегружено работой.
«Между тем, с момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и всё это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека», — заявил он.
Депутат считает, что работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд.
«Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики», — добавил парламентарий.
