Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
Первый снег в Липецке
Общество
Читать все
В Липецкой области начали рубить сосны к Новому году
Общество
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
15 декабря в Липецке заработают ёлочные базары
Общество
В области введен желтый уровень угрозы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
79
сегодня, 10:41

Депутаты предлагают сократить рабочее время в РФ до шести часов в день

Депутаты уверены, что научно-технический прогресс и рост автоматизации делают 30-часовую неделю новой нормой.

Депутаты от КПРФ внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до 6 часов в день, — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.

«Цель проекта федерального закона… является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников - в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Для таких работников продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.

Принятие законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизить уровень заболеваемости и сократить число больничных, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию и повлечет повышение уровня дохода.

Авторы законопроекта также уверены, что новая норма даст возможность гражданам проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации.

Афонин отметил, что большинство россиян перегружено работой.

«Между тем, с момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и всё это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека», — заявил он.

Депутат считает, что работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд.

«Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики», — добавил парламентарий.
рабочее время
работа
график
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить