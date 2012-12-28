Все новости
В России
21
39 минут назад

В Госдуме хотят увеличить срок обращения за выплатой на погребение

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил увеличить срок обращения за выплатой на погребение с шести месяцев до одного года.

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил увеличить с шести месяцев до одного года срок обращения за выплатой на погребение, — передает РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что действующий срок не учитывает всех жизненных обстоятельств, особенно в случаях, когда организацией похорон занимается пожилой человек или родственник из другого города. Он подчеркнул, что пропуск этого срока лишает права на компенсацию, восстановить которое можно только через суд при наличии уважительных причин.

«Столкнувшись с утратой близкого человека, гражданин испытывает тяжелейший стресс, и в этом состоянии ему бывает крайне сложно в сжатые сроки заняться вопросами оформления документов для получения материальной поддержки от государства. Мы настаиваем на внесении поправок в законодательство, которые продлят этот срок до двенадцати месяцев», — сказал Панеш.

По его словам, это гуманная и справедливая мера, которая даст людям необходимое время, чтобы справиться с горем и оформить положенную помощь без лишней спешки.

«Напомню, что в настоящее время право на социальное пособие на погребение, призванное частично компенсировать расходы на организацию похорон, имеет любой гражданин, взявший на себя эти обязанности и затраты. Размер федеральной выплаты с 1 февраля 2025 года составляет 9 165 рублей. При этом во многих регионах, например, в Москве, действуют дополнительные надбавки, которые могут существенно увеличить итоговую сумму», — отметил он.

Депутат добавил, что с 2025 года порядок получения такого пособия был упрощен, заявление сегодня подается напрямую в Социальный фонд РФ лично или через портал «Госуслуги», который сам запрашивает необходимые сведения.
выплаты
погребение
подтвердить