Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
В России
67
сегодня, 22:35
Профсоюзы предлагают считать МРОТ с учетом потребительского бюджета
Всеобщая конфедерация профсоюзов предложила рассчитывать МРОТ не с учетом прожитого минимума, а ввести показатель минимального потребительского бюджета.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Евгений Макаров напомнил, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в России составит 27 093 рублей в месяц. Он же представил расчет минимального потребительского бюджета — на этот год он составил 59 625 рублей. Учитывались, в частности, такие параметры, как продукты питания для дома и вне дома, расходы на непродовольственные товары, услуги (в том числе связи и интернета), обязательные платежи и сборы.
В Минтруде «Известиям» напомнили: «в Конституции закреплено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения». Там отметили, что МРОТ составляет 48% медианной заработной платы и растет темпами, опережающими инфляцию.
0
0
0
0
0
Комментарии