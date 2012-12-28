Все новости
В России
67
сегодня, 22:35

Профсоюзы предлагают считать МРОТ с учетом потребительского бюджета

Всеобщая конфедерация профсоюзов предложила рассчитывать МРОТ не с учетом прожитого минимума, а ввести показатель минимального потребительского бюджета. 

«В отличие от прожиточного минимума, определяющего минимально допустимые границы потребления, минимальный потребительский бюджет характеризует расходы, необходимые для обеспечения нормального уровня жизни граждан. Исполком ВКП считает обоснованным и своевременным постановку вопроса о переходе к установлению госгарантий в области оплаты труда на основе более высокого социального стандарта — минимального потребительского бюджета», — говорится в постановлении. 

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Евгений Макаров напомнил, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в России составит 27 093 рублей в месяц. Он же представил расчет минимального потребительского бюджета — на этот год он составил 59 625 рублей. Учитывались, в частности, такие параметры, как продукты питания для дома и вне дома, расходы на непродовольственные товары, услуги (в том числе связи и интернета), обязательные платежи и сборы. 

В Минтруде «Известиям» напомнили: «в Конституции закреплено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения». Там отметили, что МРОТ составляет 48% медианной заработной платы и растет темпами, опережающими инфляцию. 

