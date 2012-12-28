Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Читать все
«Вот такое столпотворение»
Общество
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
Читать все
В России
72
сегодня, 22:32

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 84%

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в Центральном федеральном округе достиг 84% в III квартале, следует из данных Центробанка (ЦБ), которые изучили «Известия»

Средняя стоимость квадратного метра в новых проектах приблизилась к 300 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке цена составила 163 тыс. рублей. В среднем по стране разрыв достиг 61% — его рост связан с продолжающимся удорожанием первичного жилья. 

По данным регулятора, в октябре 2025 года 76% всех ипотечных выдач пришлось на программы господдержки. Быстрее всего росла семейная ипотека: объем кредитов по ней увеличился на 21,5% и достиг 329 млрд рублей. Ипотека по рыночным ставкам также прибавила — до 120 млрд рублей, но ее доля остается значительно ниже. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, льготные программы в основном направлены на покупку новостроек, что позволяет девелоперам удерживать высокие цены. 

Снижать стоимость жилья застройщикам непросто: действующая модель проектного финансирования предполагает, что средства дольщиков до сдачи дома находятся на эскроу-счетах, и компании вынуждены строить за счет банковских кредитов. В таких условиях снижение цен способно резко ухудшить рентабельность проектов. 

недвжимость
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить