Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
«Вот такое столпотворение»
Общество
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
НЛМК Live
22
15 минут назад

Куда движется металлургия? НЛМК показал студентам свой «мозговой центр»

НЛМК организовал для липецких студентов серию встреч, посвящённых работе своего научно-исследовательского центра. Участники «Недели R&D», которая проходила в Центре карьеры НЛМК на улице Советской, смогли увидеть, как создают металлургию будущего.

Что такое R&D-центр НЛМК?

Специальная лаборатория на комбинате работает с 2018 года. Её цель — наука. Здесь без преувеличения «разбирают сталь на атомы», чтобы улучшить текущие процессы и найти новые технологии для производства лучшего продукта.

IMG_20251209_172036_056.jpg

«R&D — это главный мозг и двигатель, который готовит компанию к будущему, — объясняют сотрудники центра. — Мы делаем сталь экологичнее, создаём сплавы для электромобилей и «зелёной» энергетики, а материалы — легче и прочнее».

IMG_20251209_172036_198.jpg

Лабораторные станы: от идеи до модели

А еще здесь есть уменьшенная, но полнофункциональная копия промышленного цеха с прокатными мощностями для испытаний новых технологий. В таком масштабе лабораторные станы - единственные в России.

— Любая идея должна пройти путь от чертежа до лабораторного образца, прежде чем попадёт в цех, — рассказал руководитель лаборатории Максим Шкатов. — Наши симуляторы копируют реальные агрегаты. Мы можем отработать технологию на двадцати образцах, получить нужные свойства и только потом переносить её на производство.

IMG_20251209_172036_312.jpg

Студентов также познакомили с работой химической лаборатории и центра микроструктурного анализа. Им показали, как с помощью электронных микроскопов изучают структуру металлов на атомарном уровне.

— Мы буквально проникаем в структуры металлов до атомов, — поделились специалисты R&D-центра Елена Якубенко, Мария Лепилина и Илья Гриднев. — Этот инструментарий позволяет нам понимать материалы на фундаментальном уровне и создавать принципиально новые решения.

IMG_20251209_172036_392.jpg

Студенты — в центре инноваций

ЛГТУ — профильный вуз НЛМК, и многие его студенты уже вовлечены в работу R&D-центра. Студентка Лилия Авотиньш представила собственный сложный проект по визуализации структуры стали.

— Наша задача — погрузить будущих специалистов в наши реальные задачи, — отметила начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова. — Мы хотим, чтобы специалисты, которые придут к нам после вуза, уже были в курсе наших исследований и знали, какой инструментарий мы используем. «Неделя R&D» проводится впервые и вводит в общий цикл встреч со студентами. Мы уже провели недели экологии, машиностроения, до конца года планируем познакомить студентов с энергетикой и металлургией.

IMG_20251209_172036_498.jpg

IMG_20251209_172036_582.jpg

— Многие компании внедряют R&D для конкурентной борьбы, — резюмировал студент 4-го курса Илья Курганович. — Это перспективное направление. Ведь именно собственные научные подразделения компаний подарили миру многие технологии, которые мы используем сейчас. И здорово, что НЛМК работает с наукой.

Реклама. ПАО "НЛМК"





Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
