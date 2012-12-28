Куда движется металлургия? НЛМК показал студентам свой «мозговой центр»

НЛМК организовал для липецких студентов серию встреч, посвящённых работе своего научно-исследовательского центра. Участники «Недели R&D», которая проходила в Центре карьеры НЛМК на улице Советской, смогли увидеть, как создают металлургию будущего.

Что такое R&D-центр НЛМК?

Специальная лаборатория на комбинате работает с 2018 года. Её цель — наука. Здесь без преувеличения «разбирают сталь на атомы», чтобы улучшить текущие процессы и найти новые технологии для производства лучшего продукта.





«R&D — это главный мозг и двигатель, который готовит компанию к будущему, — объясняют сотрудники центра. — Мы делаем сталь экологичнее, создаём сплавы для электромобилей и «зелёной» энергетики, а материалы — легче и прочнее».





Лабораторные станы: от идеи до модели

А еще здесь есть уменьшенная, но полнофункциональная копия промышленного цеха с прокатными мощностями для испытаний новых технологий. В таком масштабе лабораторные станы - единственные в России.

— Любая идея должна пройти путь от чертежа до лабораторного образца, прежде чем попадёт в цех, — рассказал руководитель лаборатории Максим Шкатов. — Наши симуляторы копируют реальные агрегаты. Мы можем отработать технологию на двадцати образцах, получить нужные свойства и только потом переносить её на производство.





Студентов также познакомили с работой химической лаборатории и центра микроструктурного анализа. Им показали, как с помощью электронных микроскопов изучают структуру металлов на атомарном уровне.

— Мы буквально проникаем в структуры металлов до атомов, — поделились специалисты R&D-центра Елена Якубенко, Мария Лепилина и Илья Гриднев. — Этот инструментарий позволяет нам понимать материалы на фундаментальном уровне и создавать принципиально новые решения.





Студенты — в центре инноваций

ЛГТУ — профильный вуз НЛМК, и многие его студенты уже вовлечены в работу R&D-центра. Студентка Лилия Авотиньш представила собственный сложный проект по визуализации структуры стали.

— Наша задача — погрузить будущих специалистов в наши реальные задачи, — отметила начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова. — Мы хотим, чтобы специалисты, которые придут к нам после вуза, уже были в курсе наших исследований и знали, какой инструментарий мы используем. «Неделя R&D» проводится впервые и вводит в общий цикл встреч со студентами. Мы уже провели недели экологии, машиностроения, до конца года планируем познакомить студентов с энергетикой и металлургией.





— Многие компании внедряют R&D для конкурентной борьбы, — резюмировал студент 4-го курса Илья Курганович. — Это перспективное направление. Ведь именно собственные научные подразделения компаний подарили миру многие технологии, которые мы используем сейчас. И здорово, что НЛМК работает с наукой.

