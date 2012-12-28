Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Читать все
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Бизнес
5
3 минуты назад

В России назван лучший интернет-банк для бизнеса по итогам 2025 года

Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025.

Банк признан лидером по шести решениям: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект с сервисом для выплат самозанятым, корпоративные карты, сервисы для селлеров, депозиты и кредитные продукты.
Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025. ПСБ победил с наивысшим баллом за количество реализованных критериев, установив рекорд за всё время существования рейтинга.

ПСБ систематически работает над улучшением цифрового клиентского опыта для бизнеса и регулярно выводит на российский рынок новые сервисы, расширяя возможности интернет-банка, — прокомментировала это достижение Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ. — Внедряя прорывные решения, мы отталкиваемся от потребностей бизнеса и в результате обеспечиваем предпринимателям гиперперсонализированный подход на всем пути взаимодействия с банком. В будущем мы продолжим внедрять новые полезные опции для клиентов МСБ.

В 2025 г в интернет-банк ПСБ были добавлены два сервиса — для работы компаний с самозанятыми, который позволяет управлять массовыми выплатами и вести электронный документооборот, и для ведения бизнеса онлайн-предпринимателей через каналы электронной коммерции. Также банк внедрил настройку функции автоматической пролонгации депозита, став, по оценкам Markswebb, единственным российским банком, у которого предусмотрена эта возможность. Кроме того, ПСБ продолжил развивать ролевую модель, добавив роль «держателя карты», под которой менеджер по закупкам или водитель может самостоятельно пополнить карту или сменить пин-код, не видя при этом все операции компании по расчетным счетам.

Исследование Markswebb Business Internet Banking Rank проводится с 2013 г. В этом году аналитики изучили 53 сценария и 859 критериев в одиннадцати интернет-банках для микро- и малого бизнеса.

Подробнее: https://t.me/markswebb/1675
Реклама. ПАО "Банк ПСБ".


Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить