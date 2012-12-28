В России назван лучший интернет-банк для бизнеса по итогам 2025 года

Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025.

Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025. ПСБ победил с наивысшим баллом за количество реализованных критериев, установив рекорд за всё время существования рейтинга.





ПСБ систематически работает над улучшением цифрового клиентского опыта для бизнеса и регулярно выводит на российский рынок новые сервисы, расширяя возможности интернет-банка, — прокомментировала это достижение Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ. — Внедряя прорывные решения, мы отталкиваемся от потребностей бизнеса и в результате обеспечиваем предпринимателям гиперперсонализированный подход на всем пути взаимодействия с банком. В будущем мы продолжим внедрять новые полезные опции для клиентов МСБ.





Банк признан лидером по шести решениям: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект с сервисом для выплат самозанятым, корпоративные карты, сервисы для селлеров, депозиты и кредитные продукты.В 2025 г в интернет-банк ПСБ были добавлены два сервиса — для работы компаний с самозанятыми, который позволяет управлять массовыми выплатами и вести электронный документооборот, и для ведения бизнеса онлайн-предпринимателей через каналы электронной коммерции. Также банк внедрил настройку функции автоматической пролонгации депозита, став, по оценкам Markswebb, единственным российским банком, у которого предусмотрена эта возможность. Кроме того, ПСБ продолжил развивать ролевую модель, добавив роль «держателя карты», под которой менеджер по закупкам или водитель может самостоятельно пополнить карту или сменить пин-код, не видя при этом все операции компании по расчетным счетам.

Исследование Markswebb Business Internet Banking Rank проводится с 2013 г. В этом году аналитики изучили 53 сценария и 859 критериев в одиннадцати интернет-банках для микро- и малого бизнеса.

