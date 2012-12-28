Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
В России назван лучший интернет-банк для бизнеса по итогам 2025 года
Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025. ПСБ победил с наивысшим баллом за количество реализованных критериев, установив рекорд за всё время существования рейтинга.
ПСБ систематически работает над улучшением цифрового клиентского опыта для бизнеса и регулярно выводит на российский рынок новые сервисы, расширяя возможности интернет-банка, — прокомментировала это достижение Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ. — Внедряя прорывные решения, мы отталкиваемся от потребностей бизнеса и в результате обеспечиваем предпринимателям гиперперсонализированный подход на всем пути взаимодействия с банком. В будущем мы продолжим внедрять новые полезные опции для клиентов МСБ.
Исследование Markswebb Business Internet Banking Rank проводится с 2013 г. В этом году аналитики изучили 53 сценария и 859 критериев в одиннадцати интернет-банках для микро- и малого бизнеса.
Реклама. ПАО "Банк ПСБ".