В России
30
18 минут назад

Глава СК РФ предлагает расширить применение конфискации в делах о коррупции

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением расширить список преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества.

На рассмотрение в правительство направлен законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, причастных к любым коррупционным преступлениям, и расширить применение конфискации, — заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация», — отметил он.

Бастрыкин обращает внимание, что частым случаем является вывод преступных активов за рубеж, в поиске и возврате которых существуют препятствия из-за недостаточного законодательного регулирования, несмотря на меры в рамках международного сотрудничества. В частности, соответствующие стадии расследования не прописаны в законодательстве, а подчинены ведомственным и межведомственным правилам, отсутствует процессуальный механизм продолжения работы следователя по замораживанию, аресту и возвращению активов после направления дела в суд и ответа иностранных органов об их установлении, — рассказал он.

В связи с этим СК прорабатывает новый порядок выделения уголовного дела — о розыске и возврате преступно добытого и любого имущества, в отношении которого возможно применение конфискации, — передает РБК.

Глава ведомства отметил, что в 2025 году по инициативе следователей в рамках коррупционных дел было арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд рублей, что на четверть превышает показатели 2024-го. Помимо прочего, фигуранты добровольно передали имущество, деньги и ценности на 4,7 млрд руб. после начала уголовного преследования.

В конце ноября Конституционный суд разрешил конфискацию имущества, в том числе единственного жилья (даже если его приобрели частично на законные средства), у родственников коррупционеров и причастных третьих лиц.
конфискация
коррупция
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
