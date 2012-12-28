В России
В Ивановской области упал самолет Ан-22
Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта.
По данным издания, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. В правоохранительных органах агентству рассказали, что борт совершал плановый облет после ремонта.
В Минобороны России подтвердили информацию о крушении военно-транспортного самолёта Ан-22.
Отмечается, что самолёт совершал облёт после ремонта и упал в безлюдном районе, — сообщает РБК.
Поисково-спасательная команда вылетела к месту для установления судьбы экипажа, — добавили в ведомстве. Туда же направляется комиссия ВКС России для установления причин ЧП.
