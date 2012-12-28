Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Читать все
«Надо пару-тройку из них публично наказать»
Общество
Первый снег в Липецке
Общество
Плехановский мост откроется ночью
Общество
Какое слово вы выбрали бы словом года?
Говорит Липецк
69-летний липчанин отправил мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия
В горсовете обсудили содержание детских и спортивных площадок
Общество
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
26-летний ельчанин сдал в ломбард украшения бывшей
Происшествия
Жильцы трех домов остались без холодной воды
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
Читать все
В России
41
56 минут назад

В Ивановской области упал самолет Ан-22

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта.

В Ивановской области упал самолет Ан-22, на борту были семь человек, — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным издания, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. В правоохранительных органах агентству рассказали, что борт совершал плановый облет после ремонта.

В Минобороны России подтвердили информацию о крушении военно-транспортного самолёта Ан-22.

Отмечается, что самолёт совершал облёт после ремонта и упал в безлюдном районе, — сообщает РБК.

Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде.

Поисково-спасательная команда вылетела к месту для установления судьбы экипажа, — добавили в ведомстве. Туда же направляется комиссия ВКС России для установления причин ЧП.
самолет
крушение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить