В России
31 минуту назад
В Госдуме приняли закон об упрощении ремонта посвященных военным конфликтам памятников
Сейчас такой упрощенный порядок касается только мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.
Законом предусматривается распространение упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, об участниках и жертвах Великой Отечественной войны, на ремонт объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, об участниках и жертвах иных военных конфликтов, — говорится на сайте Госдумы.
Уточняется, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
