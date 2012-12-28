Все новости
В России
В Госдуме приняли закон об упрощении ремонта посвященных военным конфликтам памятников

Сейчас такой упрощенный порядок касается только мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» об упрощении порядка проведения ремонта объектов культурного наследия, увековечивающих память о военных конфликтах.

Законом предусматривается распространение упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, об участниках и жертвах Великой Отечественной войны, на ремонт объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, об участниках и жертвах иных военных конфликтов, — говорится на сайте Госдумы.

В настоящее время такой упрощенный порядок касается только мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Уточняется, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
