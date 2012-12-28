Все новости
В России
16
57 минут назад

В РФ закрепят законодательно наличие креста на изображении герба страны

В действующем законе «О Государственном гербе Российской Федерации» понятие, касающееся элементов корон, скипетра и державы, описано слишком общо и не упоминает наличие крестов.

Партия «Единая Россия» закрепит наличие креста на изображении герба РФ, — заявил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой», — отметил он.

По его словам, действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации» не подразумевает использование крестов в его описании. Изменения, как утверждается, позволят восстановить историческую справедливость, — передает РИА Новости.

20 ноября в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на российском гербе. Он предполагает изменения в ст. 1 федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». Предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
крест
герб
закон
