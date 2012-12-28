В России
16
57 минут назад
В РФ закрепят законодательно наличие креста на изображении герба страны
В действующем законе «О Государственном гербе Российской Федерации» понятие, касающееся элементов корон, скипетра и державы, описано слишком общо и не упоминает наличие крестов.
«Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой», — отметил он.
По его словам, действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации» не подразумевает использование крестов в его описании. Изменения, как утверждается, позволят восстановить историческую справедливость, — передает РИА Новости.
20 ноября в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на российском гербе. Он предполагает изменения в ст. 1 федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». Предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
