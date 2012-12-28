40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
В кабмине хотят снизить стоимость техприсоединения при догазификации
В настоящее время подвод газа до границ земельного участка осуществляется на безвозмездной основе, однако прокладку трубы непосредственно по территории до жилого строения оплачивает собственник.
Речь идет о внесении изменений в методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. В результате правительство ожидает сокращения стоимости технологического присоединения к газовым сетям, которое ведется в рамках догазификации домохозяйств.
Уточняется, что подведение газа до границ участка в таком случае выполняется бесплатно, но потребитель оплачивает прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому, разводку внутри дома и приобретает газоиспользующее оборудование.
Также правительство ожидает внесения соответствующих изменений для технологического присоединения к электрическим сетям.
Ответственными за внесение изменений для снижения стоимости технологического присоединения к газораспределительным и электрическим сетям назначены Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры России при участии «Системного оператора Единой энергетической системы».
Правительство ожидает ведомственного акта в течение восьми месяцев после подготовки предложений, а доклады в правительство по этому вопросу ожидаются в мае и далее — ежеквартально.
