Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
На линию вышли новогодние трамваи, автобусы и электробусы
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
На грязинской трассе собрался паровозик из трех машин: пострадали три человека
Происшествия
Жители 116 новостроек получат первые квитанции на капремонт в 2026 году
Общество
18-летние перевозчики товара подменили дорогой телефон на муляж
Происшествия
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
В России
54
40 минут назад

В кабмине хотят снизить стоимость техприсоединения при догазификации

В настоящее время подвод газа до границ земельного участка осуществляется на безвозмездной основе, однако прокладку трубы непосредственно по территории до жилого строения оплачивает собственник.

В российском правительстве хотят снизить стоимость технологического присоединения в рамках догазификации, — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о внесении изменений в методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. В результате правительство ожидает сокращения стоимости технологического присоединения к газовым сетям, которое ведется в рамках догазификации домохозяйств.

Уточняется, что подведение газа до границ участка в таком случае выполняется бесплатно, но потребитель оплачивает прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому, разводку внутри дома и приобретает газоиспользующее оборудование.

Также правительство ожидает внесения соответствующих изменений для технологического присоединения к электрическим сетям.

Ответственными за внесение изменений для снижения стоимости технологического присоединения к газораспределительным и электрическим сетям назначены Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры России при участии «Системного оператора Единой энергетической системы».

Правительство ожидает ведомственного акта в течение восьми месяцев после подготовки предложений, а доклады в правительство по этому вопросу ожидаются в мае и далее — ежеквартально.
газ
газификация
