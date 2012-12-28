Все новости
В России
59
сегодня, 11:35

В РФ предлагают увеличить число работников малого предприятия и сверхурочные

Минэкономразвития и Министерство труда подготовили проект изменений в Трудовой кодекс, предусматривающий увеличение годового предела сверхурочной работы до 240 часов.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о поправках в Трудовой кодекс относительно сверхурочной деятельности и количества сотрудников малых предприятий, — передает РИА Новости.

«Предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство РФ, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы (с 120) до 240 часов в год», — говорится в пояснительной записке.

В документе, разработанном Министерством экономического развития и Министерством труда, также отмечается, что по данным социологических опросов, сверхурочная работа очень популярна среди россиян. Так, около 90% опрошенных граждан РФ готово работать сверхурочно.

Кроме того, проект нового закона увеличивает количество работников малого предприятия (субъекта МСП) с 35 до 70 человек. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года, если пройдет все необходимые процедуры.

В числе других новаций — снятие ограничений на применение электронного документооборота (ЭДО) к документам, подтверждающим прохождение работниками инструктажей по охране труда.

Это позволит оптимизировать работу промышленных предприятий и государственных компаний в части проведения инструктажей, исключить возможности подделки документов либо их оформления «задним числом», автоматизировать контроль за фактом проведения инструктажа, а также сократить время на заполнение документов, уверены авторы законопроекта.
