Российские космонавты вернулись с МКС на Землю
Корабль приземлился в Казахстане в районе города Жезказган.
Уточняется, что в 8:04 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане в районе города Жезказган.
«Утром корабль отстыковался от модуля «Причал», — говорится в Телеграм-канале корпорации.
По информации пресс-службы корпорации, сведение «Союза МС-27» с орбиты и его приземление прошли в штатном режиме.
К месту посадки сразу же направились спасатели. Они помогли членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.
Отмечается, что космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-27», — говорится в трансляции «Роскосмоса».
«Спасибо. Фавор. 09.12.2025», — написал он мелом на крышке запасного парашюта капсулы. Фавор является позывным Рыжикова.
