Глава Чувашии сообщил о пострадавших и повреждениях жилых домов после атаки БПЛА
Атака украинских беспилотников на Чебоксары подтверждена главой Чувашской республики Олегом Николаевым, при этом стало известно о пострадавших в результате падения обломков сбитых аппаратов.
«Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражеских БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.
В настоящий момент специалисты заняты тем, что оперативно устраняют последствия.
«Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе №20 по ул. Хузангая, 8. Вся необходимая помощь жителям оказывается, все повреждённые жилые помещения будут восстановлены», — добавил он.
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары, — ранее сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Телеграм-канале. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 9 человек.
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами РФ был перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сообщают в Минобороны России.
