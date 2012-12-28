Все новости
В России
44
58 минут назад

Глава Чувашии сообщил о пострадавших и повреждениях жилых домов после атаки БПЛА

Атака украинских беспилотников на Чебоксары подтверждена главой Чувашской республики Олегом Николаевым, при этом стало известно о пострадавших в результате падения обломков сбитых аппаратов.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в результате очередной атаки беспилотников ВСУ есть пострадавшие и повреждения в регионе.

«Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражеских БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.

В настоящий момент специалисты заняты тем, что оперативно устраняют последствия.

«Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе №20 по ул. Хузангая, 8. Вся необходимая помощь жителям оказывается, все повреждённые жилые помещения будут восстановлены», — добавил он.

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары, — ранее сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Телеграм-канале. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 9 человек.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами РФ был перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сообщают в Минобороны России.
беспилотники
атака
Чувашия
